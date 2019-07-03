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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Авиаудар по лагерю мигрантов в Ливии: 40 погибших

CA-NEWS (CA) -  По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю беженцев в Триполи, сообщают представители правительства страны. Власти Ливии обвинили в авиаударе лояльные фельдмаршалу Халифе Хафтару силы, которые начали наступление на столицу в апреле, передает BBC.

Большинство убитых, по информации чиновников, были мигрантами из стран Африки - именно они составляли большую часть населения лагеря. В последние годы Ливия стала основным перевалочным пунктом для мигрантов, пытающихся попасть из стран Африки в Европу.

Оценка количества погибших пока предварительная. Представитель экстренных служб Осама Али в беседе с агентством Франс пресс сказал, что одна из бомб попала прямо в ангар, где находилось примерно 120 мигрантов.

Признанное ООН Правительство национального единства в Ливии возложило ответственность за удар на самопровозглашенную Ливийскую национальную армию под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара, которая в апреле начала наступление на Триполи. В районе авиаудара шли столкновения.

Представитель армии Хафтара, в свою очередь, утверждал, что она не наносила ударов по центрам содержания беженцев, однако в понедельник командование армии заявило, что собирается прибегнуть к массированной бомбардировке района.

В Ливии, в центрах, подобных тому, что попал под удар, содержатся тысячи мигрантов. Правозащитники критикуют их за непригодные для жизни условия.

Ливийское правительство в сотрудничестве с Евросоюзом патрулирует прибрежные воды и возвращает часть из отплывающих из Триполи в Европу мигрантов назад, однако в охваченной междоусобицей стране бизнес по нелегальной переправке людей в Европу пока процветает.

За переправку через Средиземное море мигранты платят в среднем по тысяче долларов с человека.

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