В Пакистане неизвестный устроил стрельбу в аэропорту, есть погибшие
- Азия и мир, происшествия
- 12:53, 03 июля 2019
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CA-NEWS (CA) - Неизвестный мужчина 3 июля устроил стрельбу в международном аэропорту пакистанского города Лахора (провинция Пенджаб), смертельно ранив двух человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию штата.
По информации правоохранителей, преступника удалось обезвредить и доставить для допроса в участок. К воздушной гавани, тем времени, стянуты дополнительные подразделения полиции. Въезд автомобилей на территорию аэропорта из соображений безопасности временно запрещен.
В общей сложности во время стрельбы пострадали три человека, двое из которых впоследствии скончались. Инцидент спровоцировал панику среди посетителей аэропорта.