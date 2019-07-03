Служба связи Таджикистана отозвала лицензию нового частного телеканала в Пенджикенте

CA-NEWS (TJ) - Служба связи при правительстве Таджикистана отозвала лицензию новоиспеченного независимого телеканала «Ориённур» в Пенджикенте.

Ожидалось, что первая программа ТВ «Ориённур» выйдет в эфир 27 июня, но за два дня до этого Служба связи отозвала лицензию на вещание, объяснив свое решение выявленными техническими проблемами. Однако учредители телеканала считают, что «это лишь отговорки».

По словам Сино Ниёзова, директора телеканала «Ориённур», после запуска в эфир нескольких тестовых программ, власти потребовали временно приостановить вещание по причине поступивших жалоб.

Служба связи обосновала отзыв лицензии техническими проблемами, которые мешают вещанию другого телеканала в Пенджикенте.

В случае, если новое ТВ все-таки получит лицензию, то «Ориённур», после ТВ «Симо», будет вторым независимым телеканалом в Пенджикенте.

Эксперты отмечают, что получение лицензии – самый сложный этап в создании независимых телеканалов. Больше всего независимых телеканалов сосредоточено в Согдийской области. В столице, по различным причинам, частных телеканалов очень мало. Например, медиа-холдинг «Азия-Плюс» уже несколько лет не может получить лицензию на телевещание.

На сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано 34 телеканалов, из которых около 20 – независимые ТВ.