Роскосмос опубликовал спутниковые снимки наводнения в Иркутской области

CA-NEWS (CA) - «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки Иркутской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка. Эта фотография была сделана 29 июня 2019 года.

Несколько космических аппаратов дистанционного зондирования Земли фотографируют пострадавший от паводка регион несколько раз в сутки. Затем снимки отправляются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС.

Эта фотография была сделана 28 июня.

С 25 июня, когда в Иркутской области из-за сильных дождей стали выходить из берегов реки, подтоплены более 6,6 тысяч домов, в которых проживают более 32 тысяч человек.

По состоянию на 2 июля, известно о 18 погибших из-за наводнения. Более 200 человек госпитализированы, основной диагноз — переохлаждение.