Роскосмос опубликовал спутниковые снимки наводнения в Иркутской области
- Азия и мир, общество
- 13:40, 03 июля 2019
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CA-NEWS (CA) - «Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки Иркутской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка. Эта фотография была сделана 29 июня 2019 года.
Несколько космических аппаратов дистанционного зондирования Земли фотографируют пострадавший от паводка регион несколько раз в сутки. Затем снимки отправляются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС.
Эта фотография была сделана 28 июня.
С 25 июня, когда в Иркутской области из-за сильных дождей стали выходить из берегов реки, подтоплены более 6,6 тысяч домов, в которых проживают более 32 тысяч человек.
По состоянию на 2 июля, известно о 18 погибших из-за наводнения. Более 200 человек госпитализированы, основной диагноз — переохлаждение.