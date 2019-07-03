СМИ: Вслед за арестом Отабека Муродова в Генпрокуратуре Узбекистана начались новые «чистки»

прокуроры узбекистана

CA-NEWS (UZ) - После того, как 20 июня президент Узбекистана подписал указ о снятии Отабека Муродова с должности генерального прокурора, несколько высокопоставленных чиновников Генпрокуратуры были уволены с работы.

В настоящее время большинство из них допрашиваются в качестве свидетелей или фигурантов уголовного дела. А находящемуся под арестом Отабеку Муродову, по словам источников, не дают встретиться с адвокатом, передает centralasian.org.

Как утверждают два независимых друг от друга источника в силовых структурах Узбекистана, большая часть приближенных к экс-генпрокурору работников главного надзорного органа были уволены с работы. Из них около десяти человек допрашиваются в качестве фигурантов уголовного дела.

Один из источников в силовых структурах республики, говорит, что 70 процентов областных прокуроров подали заявления на увольнение. Их просьбы были удовлетворены. Генпрокуратура пока не подтвердила эту информацию.

Источники говорят, что уволенные прокурорские работники написали показания против своего бывшего руководителя Отабека Муродова. Один из источников утверждает, что в своих показаниях они написали, что их вынуждали давать генпрокурору взятки в большом размере.

Напомним, что «кадровые чистки» в Генпрокуратуре Узбекистана начались после ареста двух экс-генпрокуроров – Рашида Кадырова и Ихтиёра Абдуллаева, которым были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

31 января 2018 года Отабек Муродов был назначен генпрокурором республики. Муродов стал пятым по счету и самым молодым генпрокурором в истории независимого Узбекистана. До него эти должности занимали Буритош Мустафаев, Усман Худойкулов, Рашид Кадыров и Ихтиёр Абдуллаев, двое последних из которых обвиняются в ряде преступлений.