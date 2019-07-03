У Нурсултана Назарбаева появился свой собственный сайт

CA-NEWS (KZ) - Сегодня начал работать официальный сайт первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Достар, Тұңғыш Президенттің ресми интернет-ресурсы https://t.co/X4BXg6RlIq іске қосылды.

Друзья, мы запустили наш сайт https://t.co/X4BXg6RlIq. Буду признателен всем, если вы оставите свои отзывы, замечания и предложения по новому сайту в комментариях к этой публикации pic.twitter.com/nX3dviMX9L — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) July 3, 2019

Как отметил А. Укибай в комментарии изданию Nur.kz, в разработке сайта Elbasy.kz было задействовано несколько служб канцелярии «лидера нации», Управления делами президента и фонда первого президента.

На сайте размещена подробная биография Нурсултана Назарбаева, описание его регалий и статусов, научных званий и высших наград иностранных государств.

Кроме того, интернет-ресурс имеет разделы, посвященные канцелярии «Елбасы», партии «Нур Отан», Совету безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

Официальная информация о деятельности Нурсултана Назарбаева будет размещаться на сайте Elbasy.kz и на аккаунтах пресс-службы.

«Мы всегда открыты к предложениям и будем максимально изучать все замечания относительно работы официального сайта лидера нации», – заключил Айдос Укибай.