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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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У Нурсултана Назарбаева появился свой собственный сайт

CA-NEWS (KZ) -  Сегодня начал работать официальный сайт первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Как отметил А. Укибай в комментарии изданию Nur.kz, в разработке сайта Elbasy.kz было задействовано несколько служб канцелярии «лидера нации», Управления делами президента и фонда первого президента.

На сайте размещена подробная биография Нурсултана Назарбаева, описание его регалий и статусов, научных званий и высших наград иностранных государств.

Кроме того, интернет-ресурс имеет разделы, посвященные канцелярии «Елбасы», партии «Нур Отан», Совету безопасности и Ассамблее народа Казахстана.

Официальная информация о деятельности Нурсултана Назарбаева будет размещаться на сайте Elbasy.kz и на аккаунтах пресс-службы.

«Мы всегда открыты к предложениям и будем максимально изучать все замечания относительно работы официального сайта лидера нации», – заключил Айдос Укибай.

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