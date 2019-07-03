В Согде заработает таджикско-узбекское СП по выращиванию цыплят

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане заработает малое совместное предприятие, специализирующееся на выращивании цыплят для производства куриного (бройлерного) мяса.

Как сообщил «Авеста» генеральный директор ГУП «Птицепром» министерства сельского хозяйства Машокир Назаров, мощность предприятия составляет 100 тыс. инкубационных яиц для производства мяса в один период.

По его словам, совместное предприятие «Согд – Самарканд паранда» создано за счет инвестиции таджикских и узбекских предпринимателей. Стоимость проекта – $1 млн.

В СП планируют обеспечить цыплятами предприятия, специализирующиеся на производстве куриного мяса. Официальная церемония запуска предприятия состоится 4 июля.

Машокир Назаров также сообщил, что предприниматели из Самарканада и Согда совместными усилиями создали две птицефермы на севере Таджикистана.

По данным ГУП «Птицепром», за пять месяцев текущего года в стране произведено свыше 3 тыс. тонн куриного (бройлерного) мяса, что на 1 тыс. тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За этот же период произведено 260 млн. штук яиц, что на 114,6 млн. штук больше показателя аналогичного периода прошлого года. В текущем году планируется произвести свыше 500 млн. штук куриных яиц.

Увеличению производства продукции также способствуют новые предприятия, специализирующиеся в производстве куриного мяса.

В настоящее время в республике функционируют 19 таких предприятий. Общее количество птицеферм в стране составляет 115 предприятий.