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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Арестованная вице-министр образования Казахстана Суханбердиева пошла на процессуальное соглашение

CA-NEWS (KZ) -  Заместитель министра образования Казахстана Эльмира Суханбердиева, подозреваемая в коррупции, пошла на процессуальное соглашение, сообщает «Hola News», ссылаясь на председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева.

Дело Суханбердиевой направили в суд в ускоренном порядке.

В пресс-службе городского суда Нур-Султана добавили, что дата слушаний по уголовному делу еще не назначена.

Об аресте Эльмиры Суханбердиевой стало известно в июне этого года.

В Нацбюро сообщили, что вице-министр может быть причастна к взяточничеству и незаконной предпринимательской деятельности. Следствие не исключает злоупотребление должностными полномочиями.

Известно, что один из эпизодов уголовного дела датируется 2016-2018 годами, где-то между работой в Министерстве образования и стажировкой в Беркли.

Стажировку по «Болашаку» в Беркли вице-министр проходила с осени 2017 года, а в сентябре 2018-го она вернулась на свой пост.

Её обучение стоило бюджету 40 тысяч долларов. В США Суханбердиева изучала дошкольное, среднее образование.

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