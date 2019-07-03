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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Более 45 монгольских компаний примут участие в ежегодной выставке "Экспо Восточной Азии-2019"

CA-NEWS (MNG) -  Более 45 монгольских компаний представят свою продукцию на международной выставке «East Asia Expo 2019», которая пройдёт в столице провинции Шаньдун, в городе Цзинань 5-7 июля, передает Montsame.

В этом году выставка будет проходить по теме «Возможности, сотрудничество и взаимный выигрыш». Ожидается, что на выставке свою продукцию и услуги продемонстрируют компании из Южной Кореи, Японии, России, Монголии, Тайваня, Китая и её специально административных районов, как Макао и Гонконг.

Напомним, что на ежегодной международной выставке «East Asia Expo» презентуются бытовые товары, сельскохозяйственные продукты, продукты питания, косметика, а также электроника, мобильные устройства, системы «умный дом», компьютерные игры, видео и аудио техника и многое другое.

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