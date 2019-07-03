Компания GM Uzbekistan сменила название

CA-NEWS (UZ) - АО «Дженерал Моторс Узбекистан» переименовано в АО «Uzavto Motors». Об этом компания "Узавтопром" сообщила на Едином портале корпоративной информации.

Акционерная компания "Узавтопром" выкупила все акции у GM, и 1 июля 2019 утверждено новое название завода — Uzavto Motors, а также изменены учредительные документы.

25 июня прошло внеочередное общее собрание акционеров GM Uzbekistan на котором было утверждено новое наименование завода — АО «Дженерал Моторс Узбекистан» переименовано в АО «Uzavto Motors».

Кроме того, акционеры утвердили устав акционерного общества в новой редакции. Существенные факты опубликованы на едином портале корпоративной информации.

Ранее сообщалось, что с прошлого года «Узавтосаноат» в соответствии с решением правительства выкупил акции автомобильного завода GM Uzbekistan в Асаке.

СП GM Uzbekistan создано в марте 2008 года, и реализует свою продукцию под брендами Chevrolet и Ravon.