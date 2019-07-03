Сбежавшая жена правителя Дубая может находиться в Лондоне, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из Германии в Лондон, передает BBC News.

По данным издания The Times, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн может в настоящее время находиться в доме стоимостью 85 миллионов фунтов стерлингов, расположенном недалеко от Кенсингтонского дворца. Этот дом принцесса, предположительно, приобрела без участия своего супруга в 2017 году.

У шейха Мохаммеда шесть супруг. Он опубликовал в своем Instagram «полное ярости стихотворение», обличающее Хаю как изменницу.