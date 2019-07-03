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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сбежавшая жена правителя Дубая может находиться в Лондоне, - СМИ

CA-NEWS (CA) -  Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из Германии в Лондон, передает BBC News.

По данным издания The Times, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн может в настоящее время находиться в доме стоимостью 85 миллионов фунтов стерлингов, расположенном недалеко от Кенсингтонского дворца. Этот дом принцесса, предположительно, приобрела без участия своего супруга в 2017 году.

У шейха Мохаммеда шесть супруг. Он опубликовал в своем Instagram «полное ярости стихотворение», обличающее Хаю как изменницу.

Ранее таблоид The Sun сообщил, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну. Более того, она забрала с собой детей и серьезную сумму денег – около 40 миллионов долларов.
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