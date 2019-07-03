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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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По факту взрывов боеприпасов в Арыси ведется расследование, озвучены возможные причины происшествия

CA-NEWS (KZ) -  Свыше 100 человек допрошены по факту взрывов боеприпасов в городе Арысь, передает Zakon.kz со ссылкой на заместителя главного военного прокурора РК Дархана Ержанова.

«На данном этапе допрошено свыше 100 лиц. Сейчас отрабатываются возможные версии, в числе которых несоблюдение пожарной безопасности. Это может быть короткое замыкание, возгорание легко воспламеняемых предметов, а также халатность должностных лиц и иные версии», – сообщил он.

По его словам, по уголовному делу создана следственная группа из числа опытных сотрудников МВД, в следственных действиях участвуют сотрудники военной и территориальной прокуратуры.

Он добавил, что составлен план расследования, на первоначальном этапе следствие основное внимание сконцентрировала на выяснения обстоятельств произошедшего, в том числе гибели людей.

Согласно заявлению Ержанова, проверяется также рациональность использования выделенных бюджетных средств по обеспечению безопасности складов, правильность складирования взрывчатых веществ.

Напомним, в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на территории воинской части 24 июня произошел взрыв, жители были эвакуированы.

В результате взрывов погибли 3 человека: 2 военнослужащих, 1 гражданский.

Военно-следственное управление МВД РК возбудило уголовное дело по факту ЧП в городе Арысь, сообщили в пресс-службе ведомства.

28 июня жители Арыси начали возвращаться в родной город.

Владельцев малого и среднего бизнеса города освободили от уплаты налогов до конца 2019 года, а премьер-министр Казахстана пообещал в течение месяца отремонтировать все жилые дома и выплатить каждому жителю по 100 тыс. тенге.
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