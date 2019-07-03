Сын правителя эмирата ОАЭ умер в Лондоне

CA-NEWS (CA) - В Лондоне скончался шейх Халид бин Султан Аль Касими — британский модельер и сын правителя Шарджи Султана III бин Мухаммада аль-Касими. В Шардже объявлен трехдневный траур, а правители других эмиратов выражают брату свои соболезнования. Он умер возрасте 39 лет, сообщает The Sun.

По данным издания, аль Касими нашли мертвым на полу ванной в своем доме в Лондоне. Рядом с ним обнаружили шприцы, а рука сына эмира была обвязана галстуком, отмечает The Sun. Причины смерти пока неизвестны.

Халид Аль Касими является одним из 6 детей правителя Шарджи шейха Султана бен Мухаммеда Аль Касими, который вступил на престол в 1972 году. Он проживал в Великобритании, где им был создан бренд городской одежды Qasimi. Его старший брат умер в 1999 году в возрасте 24 лет. Причиной смерти стала передозировка героином.