В Туркменистане станут обучать военных хакеров

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CA-NEWS (TM) - С нового учебного года в Военном институте имени Сапармурата Туркменбаши Министерства обороны Туркменистана начнется подготовка «бойцов киберфронта», как пишет издание «Хроника Туркменистана» со ссылкой на военный журнал «Milli goşun».

По данным издания, в вузе открыта кафедра для подготовки военнослужащих по таким специальностям, как информационная безопасность, автоматизированное управление и программное обеспечение.

Будущие выпускники-офицеры кафедры будут противостоять угрозам информационной безопасности в рамках реализации госпрограммы развития цифровой экономики.