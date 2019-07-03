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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане станут обучать военных хакеров
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TM) -  С нового учебного года в Военном институте имени Сапармурата Туркменбаши Министерства обороны Туркменистана начнется подготовка «бойцов киберфронта», как пишет издание «Хроника Туркменистана» со ссылкой на военный журнал «Milli goşun».

По данным издания, в вузе открыта кафедра для подготовки военнослужащих по таким специальностям, как информационная безопасность, автоматизированное управление и программное обеспечение.

Будущие выпускники-офицеры кафедры будут противостоять угрозам информационной безопасности в рамках реализации госпрограммы развития цифровой экономики.

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