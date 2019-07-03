В Туркменистане по подозрению в коррупции задержаны работники культурно-исторических комплексов из списка ЮНЕСКО

CA-NEWS (TM) - В городе Кёнеургенч на севере Туркменистана в конце прошлой недели были арестованы 8 работников культурно-исторических мемориальных комплексов, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В отношении задержанных выдвинуты коррупционные обвинения, как пишет в своей статье «Радио Азатлык».

По сведениям корреспондента Азатлыка, кроме сотрудников культурно-исторических мемориалов, сотрудниками Министерства национальной безопасности и 6 отдела Министерства внутренних дел были задержаны несколько сотрудников религиозных учреждений города Кёнеургенча.

Среди исторических объектов, представители которых были задержаны властями, Мавзолей Неджмеддина Кубра известный как «Шикебир Ата» или «Уч юз алтмыш пир» («Триста шестьдесят святых старцев»), а также Мавзолей Сейита Ахмеда, более известный как «Гарагапы-баба», расположенный непосредственно возле знаменитого древнего Минарета Кутлуг-Тимура.

Среди задержанных руководитель и два смотрителя мемориального комплекса «Уч юз алтмыш пир», смотрители исторических мемориалов «Гарагапы-баба» и «Неджип-баба», а также культурно-исторических объектов города.

Все они были задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях.

Корреспондент, сообщивший об аресте, также рассказал, что в данное время проводится проверка центральной мечети города Кёнеургенча.

По его словам, есть сведения о том, что при обыске в домах задержанных были изъяты крупные суммы денег.

«У арестованных были конфискованы много личных автомобилей. Стоянка городского управления полиции переполнена конфискованными автомобилями», – сказал корреспондент.

Национальный историко-культурный заповедник Туркменистана «Кёнеургенч» и правоохранительные органы, задействованные в антикоррупционной операции, пока не сделали никаких заявлений.

Древние мемориальные объекты Кёнеургенча в 2005 году были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.