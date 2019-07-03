В Ташкенте люди устроили самосуд двум взломщикам автомобиля

CA-NEWS (UZ) - В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент избиения двоих мужчин несколькими гражданами на рынке «Куйлюк» в Ташкенте, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В ходе проверки установлено, что инцидент произошел 2 июля. Продавцы вышеуказанного рынка заметили, как двое неизвестных вскрывают автомобиль марки «Кобальт», принадлежащий другому человеку. После этого продавцы данного рынка, не сообщив о произошедшем в органы внутренних дел, напали и учинили расправу над застигнутыми на месте происшествия ранее судимыми жителями Ферганской области 40-летним Сайиджоном Т. и 39-летним Ахадом К., которым нанесли телесные повреждения.

По данному факту в отношении продавцов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 277 («Хулиганство»). По факту попытки кражи денег из автомобиля со стороны Сайиджона Т. и Ахада К. возбуждено уголовное дело по статье 25 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 2 статьи 169 («Кража») Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Проводится предварительное следствие.