Евросоюз окажет помощь пострадавшим от наводнений в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Европейский Союз выделяет 70 тысяч евро для оказания гуманитарной помощи наиболее уязвимым общинам Таджикистана, пострадавшим от наводнений, сообщает АП.



Помощь будет получать 2 тысяч 750 жителей наиболее сильно потерпевших районов Хатлонской и Согдийской областей, сообщили в представительстве Евросоюза в Душанбе.

Финансирование будет осуществляться посредством Общества Красного Полумесяца Таджикистана (ОКПТ).

Средства планируется направить для оказания экстренной помощи населению путём распределения кухонных принадлежностей и бытовых наборов, в том числе кухонной утвари, матрацев, одеял, постельного белья, вёдер и пластиковых тентов.

Кроме того, семьи, чьи дома были полностью разрушены или серьезно повреждены, получат безвозмездную денежную помощь, которая позволит им решить свои самые насущные проблемы.

Данное финансирование является частью общего вклада Европейского Союза в «Чрезвычайный фонд на случай стихийных бедствий», управляемый Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).

В период с 1 по 7 июня этого года проливные дожди вызвали серию наводнений и селей во многих регионах Таджикистана, в результате чего пострадало более 6,7 тысяч человек, были повреждены около 1 тысяч домов (более 35% полностью разрушены).

Наиболее сильно пострадали Хатлонская и Согдийская области, на которых приходится свыше 90% пострадавшего населения.

Помимо личного имущества пострадавшие общины также потеряли запасы продовольствия и скот. Пахотные земли, которые являются основным источником средств к существованию в этих преимущественно сельскохозяйственных регионах, были серьезно повреждены.