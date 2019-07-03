Спикер парламента Швейцарии посетила монгольский аймак Ховд

CA-NEWS (MNG) - Президент Национального совета Швейцарии Марина Кароббио Гушетти с 30 июня по второе июля посетила с рабочим визитом аймак Ховд, передает Montsame.



В сообщении говорится, что в рамках визита Марина Кароббио Гушетти провела встречу с руководством аймака, а также с представителями проектной команды, чтобы обсудить ход и результаты проектов, реализуемых в аймаке и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества.

За последние 15 лет, с тех пор как Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству начало осуществлять проекты в аймаке Ховд, было реализовано более 30 проектов и программ, таких как "Борьба с опустыниванием", "Содействие занятости молодежи" и " Ответственная горнорудная отрасль, снижение теплопотерь". В настоящее время на стадии реализации находятся 17 проектов.

В ходе встречи рабочая группа во главе с Мариной Кароббио Гушетти сообщила, что швейцарская сторона намерена продлить срок реализации вышеперечисленных проектов, и в партнёрстве с местной властью сосредоточить внимание осуществлению проекта "Зеленое золото", направленного на оздоровление скота и обеспечение устойчивого управления пастбищными угодьями.