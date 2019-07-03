В Андижане пьяный мужчина уснул на рельсах и остался без ног

CA-NEWS (UZ) - 27 июня на железной дороге в Андижанской области тепловоз, перевозя пустые вагоны, переехал лежащего на путях в пьяном состоянии мужчину, сообщает областное УВД по транспорту.

В результате мужчине отрезало обе ноги выше колен. Пострадавший был доставлен в Андижанский филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи с диагнозом «травматическая ампутация обеих нижних конечностей».

По данному делу ведется расследование.