В Андижане пьяный мужчина уснул на рельсах и остался без ног
- Узбекистан, происшествия
- 16:44, 03 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - 27 июня на железной дороге в Андижанской области тепловоз, перевозя пустые вагоны, переехал лежащего на путях в пьяном состоянии мужчину, сообщает областное УВД по транспорту.
В результате мужчине отрезало обе ноги выше колен. Пострадавший был доставлен в Андижанский филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи с диагнозом «травматическая ампутация обеих нижних конечностей».
По данному делу ведется расследование.