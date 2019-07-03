РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генпрокуратура Казахстана: Уголовных дел в отношении Данияра Акишева не зарегистрировано

CA-NEWS (KZ) -  Генеральная прокуратура Казахстана дала разъяснения относительно появившейся информации о расследовании уголовного дела в отношении Данияра Акишева, передает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

- По состоянию на 3 июля 2019 года в Едином реестре досудебного расследования факты уголовного правонарушения в отношении бывшего председателя Национального банка Республики Казахстан Данияра Акишева не зарегистрированы, - говорится в сообщении.

Сведениями о наличии в производстве правоохранительных органов страны уголовных дел касающихся его не располагаем - добавили в надзорном органе.

Данияр Акишев с апреля 2019 года является помощником первого президента РК. Ранее он возглавлял Национальный банк Республики Казахстан с ноября 2015 по февраль 2019 года.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Заключённые Узбекистана получили право на отпуск и заработную плату
  • В Минске прошла неформальная встреча президентов России, Беларуси и Таджикистана (фото, видео)
  • Сколько стран мира граждане Центральной Азии могут посещать без визы, - индекс паспортов Henley & Partners
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×