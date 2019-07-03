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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Акимат города Нур-Султан опроверг проведение митинга рабочих
Предыстория: В Нур-Султане митингуют рабочие иностранной компании CCEP

CA-NEWS (KZ) -  Акимат города Нур-Султан опровергает появившуюся информацию проведении митинга с участием рабочих строящегося объекта «Абу Даби плаза», передает акимат Нур-Султана.

3 июля 2019 года в 10:00 на территории строящегося объекта «Абу Даби плаза» собрались рабочие субподрядных организаций с целью выражения недовольства по условиям труда, а также требованиями о повышении заработной платы.

С собравшимися встретился главный государственный инспектор труда города Нур-Султан Е. Исмагулов и прокурор района «Есиль» Д.Катаев, которые предложили инициативной группе рабочих пройти в офис компании и обсудить вопрос с участием руководства акимата.

В 10:40 рабочие разошлись по рабочим местам, инициативная группа направилась на встречу с руководством города. В офисе строительной компании заместителем акима города Нур-Султан Н.Нуркеновым была проведена встреча с руководителями субподрядных организаций, инициативной группой рабочих, а также руководителем проекта Арабтек консолидейтед контракторс лимитед Абу Даби плаза Джоном Кэмпбеллом, отмечает акимат.

По итогам совещания руководству Арабтек поручено решить вопрос по организации питания, создать условия для совершения намаза, в случае инфляции повышать заработную плату рабочим.

В настоящее время строители продолжают работу в штатном режиме, заключил акимат.

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