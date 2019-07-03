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  3 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Итальянец Давид-Мария Сассоли избран новым главой Европарламента

CA-NEWS (CA) -  Новым председателем Европарламента стал итальянец Давид-Мария Сассоли. 63-летний депутат который в прошлом созыве был вице-спикером, заручился поддержкой большинства членов палаты в о втором туре голосования, передает Euronews.

Накануне в заявке на пост спикера Европарламента значились четыре фамилии: три политика представляют левый и левоцентристский спектр, один - правый консервативный.

Немка, представитель партии "зеленых" Ска Келлер, испанка Сира Рего, избранная от коалиции "Объединенные левые", итальянец Давид-Мария Сассоли, левоцентрист из Демократической партии, и представитель фракции "Правые консерваторы и реформисты" чех Ян Заградил выступили с короткими обращениями к коллегам, призвав тех руководствоваться при голосовании убеждениями и свободной совестью.

За Сассоли проголосовали 345 депутатов. Общее число зарегистрированных бюллетеней составляло 667.

Главой Еврокомиссии стала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

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