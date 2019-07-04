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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генконсула Монголии в Гонконге отозвали на родину

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии на очередном правительственном заседании 3 июля было принято решение об отзыве на родину генерального консула Монголии в Гонконге С.Эрдэнэ, передает Mongolnow.

Во-первых, завершился срок его полномочий. Во-вторых, в связи с направлением, выданным постоянным комитетом парламента Монголии по безопасности "об оперативном отзыве ныне работающих в дипломатических представительствах страны за рубежом и фигурирующих в делах о незаконной транспортировке психотропных веществ и сигарет должностных лиц, освобождении их от занимаемых должностей и привлечении к ответственности" согласно соответствующему законодательству, правительство страны предпринимает такие меры.

В отношении С.Эрдэнэ, в 2004 году, когда он работал атташе в Вене, его имя фигурировало в контрабандном деле.

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