После бунта в колонии Таджикистана похоронили не того человека

CA-NEWS (TJ) - После бунта 19 мая в колонии под городом Вахдат, власти Таджикистана похоронили 29 убитых заключенных, во многих случаях не дав родным увидеть своих близких, передает Ахбор.

Таким же образом, родным Курбонали Мусулмонова из села Одешт Ванджского района передали тело, утверждая, что это их сын. Отец Курбонали открыл лицо убитого, но оно было все в крови и такое вспухшее, что сердце отца не выдержало и он не смог смотреть дальше. Матери труп не показали и спешно похоронили на кладбище Одешта. Удивлению убитой горем семьи не было предела, когда 30 июня Курбонали смог дозвониться до них из колонии, чтобы сообщить, что он жив.

Остается неизвестным кто же был тот безвестный заключенный, которого так похоронили в Одеште.

Мусулмонов Курбонали Сунавбарович, уроженец села Одешт Ванджского района, которого три года назад задержали за членство в ИГ, привезли сначала в Афганистан, а потом в Душанбе, где приговорили к 10 годам лишения свободы. Он отбывал срок в "Кирпичной”.

После событий 19 мая родным Курбонали сообщили, что он убит и пусть приедут и заберут его тело. Родители Курбонали, которые находились на заработках в России, вернулись в Таджикистан и забрав тело, увезли в Вандж, чтобы похоронить.

30 июня зазвонил телефон в доме Мусулмоновых. Трубку подняла 9-летняя Рамисо, племянница Курбонали. Услышав мужской голос на той стороне трубки, девочка спросила:

- Кто вы?

- Я твой дядя Курбонали.

- Нет, мой дядя Курбонали умер, мы его похоронили, - испуганно ответила Рамисо.

Тут трубку взяла мать Рамисо и узнав голос брата, потеряла сознание от волнения и испуга.

После событий 19 мая заключенным «Кирпичной» запретили связываться с внешним миром и Курбонали не смог вовремя дозвониться до родных и сообщить, что он жив.