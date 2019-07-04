РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
СМИ: Экс-генпрокурор Узбекистана Отабек Муродов переведен под домашний арест

CA-NEWS (UZ) -  Бывший генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов, арестованный в качестве фигуранта уголовного дела, с 28 июня переведен под домашний арест, передает centralasian.org.

По сообщению независимых друг от друга источников в силовых структурах Узбекистана, это произошло после того, как экс-генпрокурор подписал признательные показания по всем предъявленным ему обвинениям и согласился сотрудничать со следствием.

Эту информацию подтвердили родственник и бывший коллега Муродова. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Один из ташкентских чиновников сообщил, что экс-генпрокурору назначен государственный адвокат, который пока не встречался со своим подзащитным.

У Отабека Муродова взяли подписку о невыезде из города, а также расписку о том, что во время нахождения под домашним арестом он не будет пользоваться Интернетом и мобильным телефоном.

Источник говорит, что 2 июля Отабека Муродова увезли из дома на допрос в сопровождении конвоя. В тот же день он принял участие в очной ставке с уволенными с работы бывшими прокурорскими работниками.

По данным источников, 44-летний Отабек Муродов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, получении и даче взятки.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Находившийся под угрозой исключения Шахрисабз остался в списке объектов наследия ЮНЕСКО
  • Внук Нурсултана Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне, - СМИ
  • Дэвид Липтон утвержден на должность временного главы МВФ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×