СМИ: Экс-генпрокурор Узбекистана Отабек Муродов переведен под домашний арест

CA-NEWS (UZ) - Бывший генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов, арестованный в качестве фигуранта уголовного дела, с 28 июня переведен под домашний арест, передает centralasian.org.



По сообщению независимых друг от друга источников в силовых структурах Узбекистана, это произошло после того, как экс-генпрокурор подписал признательные показания по всем предъявленным ему обвинениям и согласился сотрудничать со следствием.

Эту информацию подтвердили родственник и бывший коллега Муродова. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Один из ташкентских чиновников сообщил, что экс-генпрокурору назначен государственный адвокат, который пока не встречался со своим подзащитным.

У Отабека Муродова взяли подписку о невыезде из города, а также расписку о том, что во время нахождения под домашним арестом он не будет пользоваться Интернетом и мобильным телефоном.

Источник говорит, что 2 июля Отабека Муродова увезли из дома на допрос в сопровождении конвоя. В тот же день он принял участие в очной ставке с уволенными с работы бывшими прокурорскими работниками.

По данным источников, 44-летний Отабек Муродов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, получении и даче взятки.