Министерство народного образования изучает сообщения о принудительном труде учителей в Наманганской области
- Узбекистан, общество
- 9:12, 04 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Министерство народного образования изучает сообщения о том, что школьные учителя 54 школ, расположенных в Касансайском районе Наманганской области, привлекаются к принудительному труду. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как сообщается, министерство изучает сообщения о случаях привлечения учителей к принудительному труду и примет меры в отношении виновных.
Министерство народного образования запустило виртуального инспектора, который будет получать жалобы учителей. В случае привлечения к принудительному труду, нарушении его прав или сбора денег учителю надо будет позвонить в колл-центр или Телеграм по номеру +998 99 988 10 06, а также написать сообщение на сайте ovoz.uzedu.uz.