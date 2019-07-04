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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министерство народного образования изучает сообщения о принудительном труде учителей в Наманганской области

CA-NEWS (UZ) -  Министерство народного образования изучает сообщения о том, что школьные учителя 54 школ, расположенных в Касансайском районе Наманганской области, привлекаются к принудительному труду. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как сообщается, министерство изучает сообщения о случаях привлечения учителей к принудительному труду и примет меры в отношении виновных.

Министерство народного образования запустило виртуального инспектора, который будет получать жалобы учителей. В случае привлечения к принудительному труду, нарушении его прав или сбора денег учителю надо будет позвонить в колл-центр или Телеграм по номеру +998 99 988 10 06, а также написать сообщение на сайте ovoz.uzedu.uz.

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