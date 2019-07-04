Facebook и Instagram заработали в штатном режиме

CA-NEWS (CA) - Facebook и Instagram сообщили об устранении масштабных сбоев в работе сервисов, с которым столкнулись пользователи со всего мира. Неполадки не могли устранить в течение десяти часов, передает "Ъ".



«Ранее некоторые люди и компании столкнулись со сложностями с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Проблема была решена, и мы должны заработать на 100% для всех»,— говорится в сообщении Facebook в Twitter. Аналогичное сообщение опубликовано в аккаунте Instagram.

Как сообщил ранее сервис по отслеживанию сбоев на глобальных интернет-ресурсах Downdetector, проблемы в работе Facebook и Instagram были зафиксированы в 17:50 по московскому времени. На технические неполадки в работе сервисов пожаловались пользователи из Великобритании, Германии, России, США и Франции.