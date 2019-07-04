РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Facebook и Instagram заработали в штатном режиме
Предыстория: В работе Facebook, Instagram, WhatsApp произошел всемирный сбой

CA-NEWS (CA) -  Facebook и Instagram сообщили об устранении масштабных сбоев в работе сервисов, с которым столкнулись пользователи со всего мира. Неполадки не могли устранить в течение десяти часов, передает "Ъ".

«Ранее некоторые люди и компании столкнулись со сложностями с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Проблема была решена, и мы должны заработать на 100% для всех»,— говорится в сообщении Facebook в Twitter. Аналогичное сообщение опубликовано в аккаунте Instagram.

Как сообщил ранее сервис по отслеживанию сбоев на глобальных интернет-ресурсах Downdetector, проблемы в работе Facebook и Instagram были зафиксированы в 17:50 по московскому времени. На технические неполадки в работе сервисов пожаловались пользователи из Великобритании, Германии, России, США и Франции.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Туркменистан вошел в Совет по торговле и развитию ЮНКТАД
  • Внук Нурсултана Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне, - СМИ
  • Дэвид Липтон утвержден на должность временного главы МВФ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×