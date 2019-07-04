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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Генеральной прокуратуре Узбекистана произошли кадровые назначения

CA-NEWS (UZ) -  В системе Генпрокуратуры Узбекистана назначили четверых новых руководителей.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры, Нодирбек Бойтемиров назначен начальником Управления по обеспечению внутренней безопасности Генпрокуратуры республики. Ранее работал первым заместителем прокурора Хорезмской области.

Кроме того, Назаров Содикжон назначен на должность начальника Управления кадров Генпрокуратуры Узбекистана. До этого момента он работал в прокуратуре Сырдарьинской области.

Также Рахимов Шавкатжон возглавил Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства Генпрокуратуры. Ранее он был заместителем начальника этого управления.

Бердиалиев Содикжон назначен руководителем Управления по надзору за исполнением законодательства в органах внутренних дел. До назначения он был замдиректора Бюро принудительного исполнения.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры не предоставила информацию об уволенных с этих должностей сотрудниках прокуратуры.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что после увольнения Отабека Муродова с поста генпрокурора республики были уволены десятки высокопоставленных сотрудников прокуратуры, многие из них допрашиваются в качестве свидетелей или фигурантов по уголовным делам.

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