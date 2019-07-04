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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Таджикистана прокомментировало лишение аккредитации журналистов Радио Озоди

CA-NEWS (TJ) -  Министерство иностранных дел Таджикистана выразило недовольство «необоснованными» и «противоречащими журналистской этике» публикациями о лишении аккредитации журналистов Радио Озоди. О каких публикациях идет речь – о заявлениях международных организаций или статьях в местной печати, неизвестно.

Заявление МИД РТ появилось 3 июля на сайте внешнеполитического ведомства. Ранее ОБСЕ, Комитет по защите журналистов и руководство Радио Свободная Европа/Радио Свобода выразили обеспокоенность отказом МИД Таджикистана аккредитовать журналиста таджикской службы Радио Озоди в Душанбе Барота Юсуфи. МИД Таджикистана свое решение объяснило тем, что якобы Барот Юсуфи в своих репортажах упоминал запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ).

МИД Таджикистана в опубликованном 3 июля заявлении обвиняет Радио Озоди в искаженном освещении реалий Таджикистана. «В своих публикациях Радио Свободная Европа вместо освещения реалий политической, экономической, социальной и культурной жизни, предлагает слушателям и читателям далекие от правды информации», - считает внешнеполитическое ведомство Таджикистана. Публикации Радио Озоди, по мнению МИД РТ, носят «скандальный» и «провокационный» характер.

Напомним, Министерство иностранных дел Таджикистана 26 июня отказало в аккредитации журналиста таджикской службы Радио Озоди в Душанбе Барота Юсуфи. Еще четверо журналистов Радио Озоди ждут решения внешнеполитического ведомства о продлении аккредитации.

Джоанна Левисон, пресс-секретарь Радио Свободная Европа / Радио Свобода, 28 июня заявила, что власти Таджикистана используют систему аккредитации для наказания сотрудников Радио Озоди за их беспристрастные и профессиональные публикации.

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