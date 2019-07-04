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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и ЕББР обсудили перспективы делового сотрудничества

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде 2 июля председатель Союза промышленников и предпринимателей (СППТ) принял главу представительства Европейского банка реконструкции и развития в Туркменистане Энгина Гоксу, завершающего свою миссию, передает пресс-служба СППТ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества СППТ и ЕБРР в рамках реализуемых туркменскими предпринимателями проектов по освоению природных богатств страны, созданию крупных промышленных производств и сельскохозяйственных комплексов, развитию туристической отрасли и в области цифровизации.

Энгин Гоксу выразил удовлетворение сотрудничеством ЕБРР с представителями негосударственного сектора туркменской экономики, результатом которого стало финансирование целого ряда проектов членов СППТ в различных направлениях малого и среднего бизнеса.

Собеседники высказались за укрепление наработанных связей и наращивание делового партнерства.

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