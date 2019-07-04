Туркменистан и ЕББР обсудили перспективы делового сотрудничества

- Туркменистан, политика
- 10:00, 04 июля 2019
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CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде 2 июля председатель Союза промышленников и предпринимателей (СППТ) принял главу представительства Европейского банка реконструкции и развития в Туркменистане Энгина Гоксу, завершающего свою миссию, передает пресс-служба СППТ.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества СППТ и ЕБРР в рамках реализуемых туркменскими предпринимателями проектов по освоению природных богатств страны, созданию крупных промышленных производств и сельскохозяйственных комплексов, развитию туристической отрасли и в области цифровизации.
Энгин Гоксу выразил удовлетворение сотрудничеством ЕБРР с представителями негосударственного сектора туркменской экономики, результатом которого стало финансирование целого ряда проектов членов СППТ в различных направлениях малого и среднего бизнеса.
Собеседники высказались за укрепление наработанных связей и наращивание делового партнерства.