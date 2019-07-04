Туркменистан и ЕББР обсудили перспективы делового сотрудничества

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде 2 июля председатель Союза промышленников и предпринимателей (СППТ) принял главу представительства Европейского банка реконструкции и развития в Туркменистане Энгина Гоксу, завершающего свою миссию, передает пресс-служба СППТ.



В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества СППТ и ЕБРР в рамках реализуемых туркменскими предпринимателями проектов по освоению природных богатств страны, созданию крупных промышленных производств и сельскохозяйственных комплексов, развитию туристической отрасли и в области цифровизации.

Энгин Гоксу выразил удовлетворение сотрудничеством ЕБРР с представителями негосударственного сектора туркменской экономики, результатом которого стало финансирование целого ряда проектов членов СППТ в различных направлениях малого и среднего бизнеса.

Собеседники высказались за укрепление наработанных связей и наращивание делового партнерства.