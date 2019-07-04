В Комитете по правам человека в Женеве обсудили доклад Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В Комитете ООН по правам человека обсудили третий доклад Таджикистана о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах. Были затронуты вопросы о коррупции, законе о чрезвычайном положении, мерах по борьбе с терроризмом и экстремизмом, гендерном равноправии, запрете пыток, свободе совести и религиозных убеждений и другие, передает служба новостей ООН.



Делегацию Таджикистана, в которую вошли представители различных министерств и ведомств страны, возглавил Генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон. Он заявил, что Таджикистан уделяет особое внимание выполнению своих международных обязательств по обеспечению прав человека. Рахмон сообщил, что в стране проделана большая работа по выполнению рекомендаций, принятых по итогам обсуждения предыдущего доклада Таджикистана, представленного в 2013 году, указом президента страны была разработана национальная стратегия в целях защиты прав человека. Например, в случае задержания человек может теперь встречаться со своими адвокатом наедине, а число таких встреч и их продолжительность не ограничены.

«Что касается борьбы с дискриминацией, Конституция Таджикистана гарантирует равенство всех перед законом и судом, независимо от национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного положения», - подчеркнул Генпрокурор.

Эксперты ООН просили, в частности, сообщить о том, какие меры были приняты для корректировки «широких и расплывчатых» определений терроризма в законе «О борьбе с терроризмом» и какие меры приняты для предупреждения произвола при применении закона, в том числе для подавления инакомыслия.

В ответ власти Таджикистана заявили о том, что на основе мониторинга и анализа национального законодательства в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом подготовлены поправки в Уголовный кодекс, а также проекты законов «О противодействии терроризму», «О противодействии экстремизму».

В Комитет по правам человека входят независимые эксперты, которым поручено наблюдать за выполнением государствами-участниками Международного пакта о гражданских и политических правах.

Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять Комитету свои доклады. Государство должно предоставить первоначальный доклад спустя год после присоединения к Пакту, а затем - по запросу Комитета, обычно каждые четыре года. Комитет изучает каждый доклад и представляет свои заключения и рекомендации государству-участнику.