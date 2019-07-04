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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дарига Назарбаева провела встречу с главой ЕБРР

CA-NEWS (KZ) -  Глава сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева провела встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщает пресс-служба сената РК.

Глава сената выразила благодарность ЕБРР за содействие экономическим преобразованиям Казахстана.

За годы суверенитета ЕБРР инвестировал в Казахстан почти 8 млрд. долларов на реализацию 240 проектов. Спикер подчеркнула,что их реализация положительно сказывается на экономике страны.

С. Чакрабарти проинформировал Д. Назарбаеву об успешности реализуемых проектов, заверив, что Казахстан остается приоритетом для ЕБРР по программам инвестирования.

С начала этого года ЕБРР направил в экономику более 500 млн долларов, в регионах страны продуктивно функционируют 9 офисов ЕБРР.

Президент банка также отметил успешный старт Международного финансового центра «Астана».

По его словам, перспективными направлениями для сотрудничества являются развитие малого и среднего бизнеса, финансового сектора, цифровизации, сельского хозяйства, подготовка кадров.

С. Чакрабарти выразил намерение более тесно сотрудничать с сенатом по вопросам совершенствования законодательства.

Дарига Назарбаева в свою очередь предложила ЕБРР присоединиться к разработке Экологического кодекса и высказала признательность за поддержку женского предпринимательства и молодежных бизнес-стартапов.

В конце встречи глава банка отметил важность выбранного Казахстаном курса на модернизацию, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

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