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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии музей «Чингисхан» будет построен на месте музея естественной истории

CA-NEWS (MNG) -  3 июля на заседании кабинета министров Монголии рассмотрен и решен вопрос о строительстве музея Чингисхана, который будет находиться в ведении министерства образования, культуры, науки и спорта, передает Montsame.

В этой связи экспонаты и артефакты, связанные с историей Великой монгольской империи и хранящиеся в других музеях, будут переданы в фонд нового музея, а также приобретены у частных коллекционеров и зарубежных музеев.

Необходимые средства для сноса устаревшего здания музея естественной истории и строительства вместо него музея Чингисхана будут включены в государственный бюджет на 2020 год.

Также Кабмин распорядился объединить Центральный музей динозавров и музей естественной истории в одно учреждение с 1 августа 2019 года. В связи с этим решением экспозиции музея естественной истории будут переданы и выставлены в Центральном музее динозавров.

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