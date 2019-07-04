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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев наградил орденом российского композитора И.Крутого

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 июля подписал указ о награждении российского композитора Игоря Крутого орденом «Достық» ІІ степени. Об этом сообщается на сайте Акорды.

«За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России наградить орденом «Достық» ІІ степени Крутого Игоря Яковлевича – композитора, Российская Федерация», – говорится в распоряжении.

Справка

Игорь Яковлевич Крутой – украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Владелец продюсерской фирмы «АРС» (проекты «Новая волна», «Детская Новая волна» «Песня года», «Утренняя почта»), независимого агентства авторских прав (НААП), телеканала Муз-ТВ (25%), радиостанций «Love-радио», «Радио Дача» и «Такси FM».

И. Крутой сотрудничал с такими казахстанскими музыкантами, как Димаш Кудайбергенов и Ержан Максим.

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