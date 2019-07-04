Адвокат: «Жизнь Гульнары Каримовой в опасности»

CA-NEWS (UZ) - Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа из Швейцарии сообщил о приостановлении Узбекистану возврата $555 млн до тех пор пока не будет освобождена его подзащитная. Об этом адвокат сообщил в своём Твитере.

«Третья крупная победа в Швейцарском федеральном уголовном суде (1 июля). Возврат 555 миллионов долларов был немедленно приостановлен. Нет больше сотрудничества с Узбекистаном, до тех пор пока стране не положит конец произвольному задержанию нашего клиента [Гульнары Каримовой]. Всё больше и больше оказывается давления на неё. Жизнь Каримовой в опасности», — пишет Манжа.

#Karimova Third major victory before the Swiss Federal Criminal Court (1 July). Return of $555 m immediately suspended. No more cooperation with UZ unless this country puts an end to arbitrary detention of our client. More and more pressure on her. Karimova’s life in danger. https://t.co/WHkNvS4om4 — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) 3 июля 2019 г.

Напомним, ранее дочь Гульнары Каримовой - Иман Каримова в своём провиле в Инстаграм сообщила, что возвращение Швейцарией правительству Узбекистана миллионов её матери приостановлено.

Иман обвиняет прокуратуру и главу колонии, где содержится Гульнара Каримова в том, что они создают тяжёлые условия для её мамы, не оказывают необходимой медицинской помощи и оказывают психологическое давление на неё.

"Моя мать в физической опасности из-за начальницы колонии, ведь давление и условия в которых она находится - не существуют даже у самых опасных преступников...", - написала Иман Каримова в своем письме от 2 июля.



