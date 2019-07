Адвокат: «Жизнь Гульнары Каримовой в опасности»

CA-NEWS (UZ) - Адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа из Швейцарии сообщил о приостановлении Узбекистану возврата $555 млн до тех пор пока не будет освобождена его подзащитная. Об этом адвокат сообщил в своём Твитере.

«Третья крупная победа в Швейцарском федеральном уголовном суде (1 июля). Возврат 555 миллионов долларов был немедленно приостановлен. Нет больше сотрудничества с Узбекистаном, до тех пор пока стране не положит конец произвольному задержанию нашего клиента [Гульнары Каримовой]. Всё больше и больше оказывается давления на неё. Жизнь Каримовой в опасности», — пишет Манжа.

#Karimova Third major victory before the Swiss Federal Criminal Court (1 July). Return of $555 m immediately suspended. No more cooperation with UZ unless this country puts an end to arbitrary detention of our client. More and more pressure on her. Karimova’s life in danger. https://t.co/WHkNvS4om4