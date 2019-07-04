75% хлопка Таджикистан экспортирует непереработанным

CA-NEWS (TJ) - Экспорт таджикского хлопка-волокна превышает показатели экспорта электроэнергии почти в два раза. По данным министерства экономического развития и торговли, сумма экспорта хлопка-волокна за пять месяцев этого года составила свыше 50,5 миллионов долларов, передает «Avesta».

По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года сумма продажи волокна снизилась на 29%, или на 20,7 миллионов долларов.

Сумма экспорта электроэнергии за этот период составила свыше 26,3 миллионов долларов, при росте 52%, или на 9 миллионов.

Экономисты приветствуют рост объемов экспорта электроэнергии, и в то же время скептически относятся к экспорту хлопка-волокна, так как более 75% таджикского хлопка экспортируется в сыром виде.

Таким образом, Таджикистан выращивает хлопок, продает сырье за рубеж, и закупает готовую продукцию из своего же хлопка, но стоящую гораздо дороже.

Многие годы в стране говорят о необходимости налаживания полного цикла переработки хлопка, принимаются соответствующие программы, но результатов пока нет.

В государстве перерабатывается до 25% от общего объема производимого хлопка, хотя мировая практика показала, что конкурентными в цепочке формирования добавленной стоимости хлопково-текстильной отрасли признаны прядение и производство тканей. Из хлопка можно производить более 100 видов продукции.

Таджикский хлопок-волокно продается в Турцию, Китай, Россию, Казахстан и другие страны в качестве сырья. Назад в республику поступают готовые текстильные изделия с высокой добавленной стоимостью.

Есть проблемы и в вопросе экспорта электроэнергии. Из-за ограниченности рынка сбыта, таджикская электроэнергия продается ниже среднемировой цены.

К примеру, в прошлом году каждый киловатт электроэнергии в Афганистан экспортировался по цене чуть более 4 центов. Этот показатель для Узбекистана составил 2 цента.

Таджикистан надеется на расширение рынка сбыта электроэнергии с реализацией регионального проекта CASA-1000, который предусматривает экспорт электроэнергии в страны Азии.