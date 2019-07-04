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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Минюст изучает условия содержания Гульнары Каримовой в колонии
Продолжение: Адвокат: «Жизнь Гульнары Каримовой в опасности»Предыстория: Дочь Гульнары Каримовой сообщила, что возвращение Швейцарией $133 миллионов приостановлено

CA-NEWS (UZ) -  Министерство юстиции Узбекистана начало изучение в женской колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области, где содержится Гульнара Каримова. Об этом сообщил Telegram-канал Минюста.

Как сообщили в пресс-службе министерства, причиной проверки стали сообщения, распространяемые через различные СМИ, мессенджеры и социальные сети, касающиеся условий содержания осужденной.

Министерство призвало СМИ и пользователей социальных сетей не распространять различную необоснованную информацию по данному вопросу и пообещало предоставить дополнительную информацию по результатам изучения.

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