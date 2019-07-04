Минюст изучает условия содержания Гульнары Каримовой в колонии

CA-NEWS (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана начало изучение в женской колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области, где содержится Гульнара Каримова. Об этом сообщил Telegram-канал Минюста.



Как сообщили в пресс-службе министерства, причиной проверки стали сообщения, распространяемые через различные СМИ, мессенджеры и социальные сети, касающиеся условий содержания осужденной.

Министерство призвало СМИ и пользователей социальных сетей не распространять различную необоснованную информацию по данному вопросу и пообещало предоставить дополнительную информацию по результатам изучения.