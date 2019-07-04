В старом здании в центре Ташкента обнаружен клад на миллионы долларов

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане выпускник Национального университета Узбекистана Мухаммадбобур Юсупов после 3 лет поиска обнаружил клад. Он был найден в одном из старых зданий в центре Ташкента, сообщило УзА.

Клад содержит уникальные вещи 92 видов, имеющие историческую и культурную значимость. Среди них – произведения, написанные на древнем тюркском, немецком, арабском, французском, латинском, английском языках, исторические документы, карты, религиозные рукописи, иконы, части микроскопа, 71 золотая, серебряная и бронзовая монеты.

Группа местных жителей и иностранных граждан, узнавшая об обнаружении клада, предложили большую материальную выгоду Мухаммадбобуру, возможность безопасно провести сокровища через таможню, организовать учебу за рубежом, дать гражданство, обеспечить роскошную жизнь за границей.

Как сообщается, за одну книгу, покрытую сусальным золотом, иностранцы предлагали Мухаммадбобуру $600 тысяч.

Служба государственной безопасности пересекла эти действия.

Гражданин М.Юсупов передал найденные им драгоценные исторические ценности в Государственный музей истории Узбекистана.

Процесс передачи сокровищ был организован совместно со Службой государственной безопасности Узбекистана.

Планируется добавить уникальные находки в число экспонатов данного музея и в виде отдельной выставки представить их вниманию любителей истории и искусства.

В настоящий момент отечественными специалистами проводится экспертиза на предмет определения исторической и материальной стоимости находок.