РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕС запустит в Центральной Азии программу по содействию перехода к зеленой экономике

CA-NEWS (UZ) -  Европейский Союз запустил программу по содействию переменам в Азии (SWITCH-Asia) для поддержки устойчивого потребления и производства (УПП) и перехода к зеленой экономике в Азии. Программа была распространена на Центральную Азию в 2019 году, сообщила пресс-служба Делегации ЕС в Узбекистане.

5 июля в Бишкеке будет проведена презентация Программы по содействию переменам в Азии, с целью внедрения указанной программы в Центральной Азии, обсуждения проблем и возможностей, и определить план работы для Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистан и Узбекистана на ближайшие три года.

Мероприятие, посвященное запуску программы, происходит в тесном контакте с Форумом ЕС-Центральная Азия и Министерской встречей (6-7 июля), на которой будет представлена новая Стратегия ЕС-Центральная Азия. Эта Стратегия включает в себя, в частности, конкретный пункт о сотрудничестве в области окружающей среды, водных ресурсов и реализации Парижского соглашения об изменении климата.

Казахстан и Кыргызстан находятся в процессе разработки национальных стратегий зеленой экономики, в то время как правительство Узбекистана предприняло значительные шаги, чтобы заявить о своей приверженности энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, в частности солнечной энергии. Аналогичным образом, Таджикистан привержен осуществлению значительных экологических программ. По схожей схеме Кыргызстан преследует экологически чистую модель развития посредством инициатив, варьирующихся от органического сельского хозяйства до энергоэффективного освещения и возобновляемых технологий, а также создания особой экономической зоны для зеленых технологических компаний.
Кыргызстан также привержен развитию правовой базы, которая будет определять приоритеты зеленой экономики страны.

В последующие годы (2019-2022) пять стран Центральной Азии получат поддержку экспертов из Фонда устойчивого потребления и производства в рамках Программы по содействию переменам в Азии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Внук Нурсултана Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне, - СМИ
  • Дэвид Липтон утвержден на должность временного главы МВФ
  • Туркменистан вошел в Совет по торговле и развитию ЮНКТАД
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×