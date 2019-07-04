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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Военнослужащие Узбекистана и Таджикистана проведут очередные совместные учения

CA-NEWS (TJ) -  Таджикско-узбекские военные учения пройдут в середине августа на территории двух стран: на севере Таджикистана и в Ферганской долине Узбекистана.

Очередные совестные учения Вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана пройдут в два этапа.

«На первом этапе солдаты и офицеры двух государств будет отрабатывать вопросы взаимодействия с силами международного терроризма в горных условиях, а на втором этапе такие взаимодействии будут отработаны на равнине», - сообщили «АП» в оборонном ведомстве страны.

В учениях будут задействованы бронетехника, авиация, артиллерия.

Напомним, 18-22 сентября прошлого года военнослужащие министерства обороны Узбекистана приняли участие в совместных учениях по уничтожению условных террористических группировок в горных районах Таджикистана.

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