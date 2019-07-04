Монголия запретила вывоз живого скота за границу

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии запретило вывоз живого скота за границу и выдвинуло планы по увеличению мощностей своих мясоперерабатывающих предприятий, передает ARD.

"Решения предыдущих правительств об экспорте живого скота отменены", - говорится в сообщении правительства.

Согласно данным министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, в 2018 году в Монголии насчитывалось более 66,4 млн голов скота. По словам главы этого министерства Чултэмийна Улаана, в 2018 году доходы Монголии от экспорта мяса достигли около 190 млн долларов.