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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия запретила вывоз живого скота за границу

CA-NEWS (MNG) -  Правительство Монголии запретило вывоз живого скота за границу и выдвинуло планы по увеличению мощностей своих мясоперерабатывающих предприятий, передает ARD.

"Решения предыдущих правительств об экспорте живого скота отменены", - говорится в сообщении правительства.

Согласно данным министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, в 2018 году в Монголии насчитывалось более 66,4 млн голов скота. По словам главы этого министерства Чултэмийна Улаана, в 2018 году доходы Монголии от экспорта мяса достигли около 190 млн долларов.

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