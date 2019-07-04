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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане убит студента вуза, приехавший домой на каникулы. Задержан его родственник

CA-NEWS (UZ) -  Студент Ташкентского университета информационных технологий был найден мертвым в доме родителей. Инцидент произошел 28 июня, примерно в 3:45 в городе Гулистане.

22-летний Асилбек Озодмирза приехал к родителям на каникулы. Молодой человек скончался в результате ножевых ранений, сообщило издание upl.uz.

Как сообщается, что в убийстве Асилбека обвиняется его несовершеннолетний родственник. Обвиняемый в настоящее время задержан. По предварительным данным, родственник Асилбека убил его из-за конфликта между ними. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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