В Узбекистане убит студента вуза, приехавший домой на каникулы. Задержан его родственник

CA-NEWS (UZ) - Студент Ташкентского университета информационных технологий был найден мертвым в доме родителей. Инцидент произошел 28 июня, примерно в 3:45 в городе Гулистане.

22-летний Асилбек Озодмирза приехал к родителям на каникулы. Молодой человек скончался в результате ножевых ранений, сообщило издание upl.uz.

Как сообщается, что в убийстве Асилбека обвиняется его несовершеннолетний родственник. Обвиняемый в настоящее время задержан. По предварительным данным, родственник Асилбека убил его из-за конфликта между ними. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.



