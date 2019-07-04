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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китайские пограничники устанавливают секретное приложение для слежки в телефоны туристов при въезде в СУАР, - The Guardian
Фото: The Guardian
Фото: The Guardian

CA-NEWS (CA) -  При въезде в Синьцзян-Уйгурский автономный округ через границу Кыргызстана и Китая пограничники КНР устанавливают приложения для сбора персональной информации в телефоны туристов, передает The Guardian.

Приложение собирает данные пользователей, проверяет электронную почту, список звонков и сообщений. Туристов не предупреждают об установке программ или отслеживании информации.

О работе приложения стало известно, когда туристы показали свои телефоны журналистам в Германии.

Специалисты из немецкой фирмы по кибербезопасности предположили, что программное обеспечение было разработано, чтобы передавать личные данные на сервер в пограничном управлении.

Как утверждается в статье, правительство КНР использует этот метод для контроля жителей округа.

Власти ограничивают свободу для мусульманской части населения провинции, устанавливая на улицах камеры с программой распознавания лиц и принуждая граждан скачивать приложения для отслеживания их действий на телефоны, пишет The Guardian.

Как говорит правительство КНР, подобная система слежения обеспечивает безопасность населения в регионе.

Расследование The Guardian, проведенное вместе с партнерами, в том числе с Süddeutsche Zeitung и New York Times, обнаружило, что у людей, которые переходят границу в Иркештаме, тщательно проверяют телефоны.

Согласно данным исследования, приложение сканирует телефоны на наличие контента, который запрещен в Китае.

Список данных для распознавания приложением включает не только темы, связанные с экстремизмом, но и с обрядами в исламе, литературой Далай Ламы, и даже книгу по самосовершенствованию американского писателя Роберта Грина «33 стратегии войны».

По словам властей КНР, около 100 миллионов людей посещают Синьцзян-Уйгурский автономный округ каждый год, большая часть из них – туристы.

The Guardian удалось взять интервью у одного из туристов, пересекших границу в Иркештаме в этом году.

Он рассказал, что на границе с Китаем пограничники забрали его телефон на проверку, которая длилась около часа. Никто не сказал, что именно проверяют в его устройстве.

Когда телефон вернули, он обнаружил установленное приложение.

Однако, как утверждает путешественник, так как в округе приняты усиленные меры слежения, наличие приложения для слежки не беспокоило его.

«Мне не нравится это. Если бы такое происходило у меня дома, я был бы в ужасе. Но это Китай, и всё здесь работает так», – добавил он.

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