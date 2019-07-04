Китайские пограничники устанавливают секретное приложение для слежки в телефоны туристов при въезде в СУАР, - The Guardian

- Азия и мир, общество
- 11:56, 04 июля 2019
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CA-NEWS (CA) - При въезде в Синьцзян-Уйгурский автономный округ через границу Кыргызстана и Китая пограничники КНР устанавливают приложения для сбора персональной информации в телефоны туристов, передает The Guardian.
Приложение собирает данные пользователей, проверяет электронную почту, список звонков и сообщений. Туристов не предупреждают об установке программ или отслеживании информации.
О работе приложения стало известно, когда туристы показали свои телефоны журналистам в Германии.
Специалисты из немецкой фирмы по кибербезопасности предположили, что программное обеспечение было разработано, чтобы передавать личные данные на сервер в пограничном управлении.
Как утверждается в статье, правительство КНР использует этот метод для контроля жителей округа.
Власти ограничивают свободу для мусульманской части населения провинции, устанавливая на улицах камеры с программой распознавания лиц и принуждая граждан скачивать приложения для отслеживания их действий на телефоны, пишет The Guardian.
Как говорит правительство КНР, подобная система слежения обеспечивает безопасность населения в регионе.
Расследование The Guardian, проведенное вместе с партнерами, в том числе с Süddeutsche Zeitung и New York Times, обнаружило, что у людей, которые переходят границу в Иркештаме, тщательно проверяют телефоны.
Согласно данным исследования, приложение сканирует телефоны на наличие контента, который запрещен в Китае.
Список данных для распознавания приложением включает не только темы, связанные с экстремизмом, но и с обрядами в исламе, литературой Далай Ламы, и даже книгу по самосовершенствованию американского писателя Роберта Грина «33 стратегии войны».
По словам властей КНР, около 100 миллионов людей посещают Синьцзян-Уйгурский автономный округ каждый год, большая часть из них – туристы.
The Guardian удалось взять интервью у одного из туристов, пересекших границу в Иркештаме в этом году.
Он рассказал, что на границе с Китаем пограничники забрали его телефон на проверку, которая длилась около часа. Никто не сказал, что именно проверяют в его устройстве.
Когда телефон вернули, он обнаружил установленное приложение.
Однако, как утверждает путешественник, так как в округе приняты усиленные меры слежения, наличие приложения для слежки не беспокоило его.
«Мне не нравится это. Если бы такое происходило у меня дома, я был бы в ужасе. Но это Китай, и всё здесь работает так», – добавил он.