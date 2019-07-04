Началась официальная предвыборная кампания кандидатов в верхнюю палату парламента Японии

CA-NEWS (CA) - Кандидаты на выборах в верхнюю палату парламента Японии официально начинают свои предвыборные кампании. Голосование пройдет 21 июля, передает NHK.



Эти выборы могут оказаться барометром отношения населения к нынешней администрации, которая находится у власти в течение шести с половиной лет.

Они также могут сыграть роль референдума по ключевым вопросам политики нынешнего правительства, таким как повышение ставки потребительского налога, запланированное на октябрь этого года.

Еще одним ключевым вопросом является пенсионная система в стране, которая сталкивается с проблемами старения населения и сокращения численности рабочей силы.

Премьер-министр Синдзо Абэ сказал, что правящая коалиция ставит целью сохранить большинство мест в палате, что не представляется особенно сложной задачей.

Выборы в верхнюю палату парламента работают так. В настоящее время в палате имеется 242 места. Однако поскольку парламентарии избираются на шестилетний срок по скользящему графику, только половина этих мест будет оспариваться кандидатами.

Для корректировки разницы в удельном весе голосов, палата добавит по три места на этих выборах и на следующих. Это означает, что на этот раз будут избираться 124 парламентария.

74 парламентария будут избраны прямым голосованием. Остальные 50 будут выбраны по системе пропорционального представительства.