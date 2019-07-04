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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане внесли изменения в правила перевозки пассажиров и багажа на самолетах

CA-NEWS (KZ) -  Министр индустрии и структурного развития Казахстана Роман Скляр внес правки в правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, сообщает Zakon.kz.

Теперь в правилах говорится, что каждому пассажиру, имеющему билет, за исключением несовершеннолетних пассажиров, перевозимых без предоставления отдельного места в салоне, устанавливается бесплатный провоз ручной клади и багажа весом не более 20 килограмм. Общий вес ручной клади, вносимой в салон воздушного судна, и его предельные габариты устанавливается перевозчиком.

Увеличение веса бесплатно перевозимого багажа и установление других льгот допускается по усмотрению перевозчика.

Между тем положения настоящего пункта не распространяются на перевозчика, определенного уполномоченным органом в сфере гражданской авиации (лоукостера).

Такой перевозчик самостоятельно устанавливает вес, габариты и нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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