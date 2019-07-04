В Таджикистане подросток, подозреваемый в поджоге 6-летней девочки, помещен в психиатрическую клинику

- Таджикистан, происшествия
- 13:49, 04 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - 13-летний житель района Рудаки Сунатулло Очилдиев, основной подозреваемый в поджоге 6-летней девочки, помещен в Республиканский центр для детей с психическими отклонениями, сообщает МВД Таджикистана.
По данным правоохранительного ведомства, у подростка обнаружено слабоумие и он находится под пристальным наблюдением врачей, передает Радио Озоди.
«Сунатулло сыграл основную роль в поджоге 6-летней Осии Зулфоновой и перед поджогом запугивал её собаками. Собаки обезврежены», - отмечает МВД.
Напомним, вопиющий случай произошел 19 июня на территории столичного района Сино: трое подростков подожгли шестилетнюю Осию. По словам медиков Ожогового центра, куда была доставлена пострадавшая, у девочки ожоги 65% тела, из которых 45% - глубокие.
Этот страшный случай вызвал бурю возмущения в социальных сетях. Некоторые пользователи выступили за самое суровое наказание для виновных. В поджоге девочки обвиняются трое подростков, жителей района Рудаки, от 9 до 13 лет. Расследованием инцидента занимается прокуратура столичного района Сино.