Овощи из теплицы в гимназии Худжанда поступают в школьную столовую

CA-NEWS (TJ) - Германо-таджикское общество оказало содействие негосударственному образовательному учреждению «Гимназия имени Гёте» города Худжанда в строительстве и запуске современной теплицы. На эти нужды оно выделило более 107 тысяч сомони ($17.9 тыс.), передает Eastfruit.

Современная теплица размером 10х5 построена с использованием поликарбоната и энергосберегающих технологий, с капельным орошением. Микроклимат в данной теплице позволяет выращивать в ней томаты, огурцы, зелень. Выращенная продукция уже поступает в столовую не только гимназии, но и вспомогательного интерната города Худжанда.

«Это замечательно, что в столовую поступают экологически чистые овощи, - говорит директор гимназии имени Гёте Фируза Каримова. – Но важно еще и то, что эти продукты выращены руками самих гимназистов старших классов. Менеджер проекта, преподаватели экологии, биологии, ботаники, трудового обучения приобщают детей к общественно-полезному труду, помогают на практике осваивать современные технологии выращивания продуктов питания. Возможно кто-то из нынешних старшеклассников гимназии выберет в будущем профессию, связанную с инновационными технологиями. Опыт, приобретенный за время работы в теплице, поможет им в этом».

С наступлением школьных каникул томаты и огурцы из теплицы поступают в столовую пришкольного детского лагеря.

Строительство теплицы - не единственный эколого-биологический проект, осуществляемый в гимназии. Его учащиеся принимают активное участие в мониторингах берегов реки Сырдарьи, очистки их от бытовых отходов, в гимназии внедрена сортировка таких отходов.

Следует также добавить, что лучшие выпускники гимназии, как правило, продолжают обучение в ВУЗах Германии. Наладить сотрудничество гимназии с высшими учебными заведениями этой европейской страны также помогло в свое время германо-таджикское общество.