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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Замминистра экономического развития и торговли Таджикистана встретился с директором ВТО

CA-NEWS (TJ) -  Первый заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Завкизода Завки Амин встретился с директором Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.

На встрече стороны обсудили возможности интеграции в международной торговле и её упрощение, а также проведение первого Обзора торговой политики в Таджикистане,

Мероприятие запланировано на апрель 2020 года. В связи с этим был принят план проведения обзора.

Роберто Азеведо оценил прогресс страны в сфере торговли за период членства в ВТО.

В конце встречи Завкизода Завки Амин предоставил директору ВТО инструмент о ратификации протокола для внесения изменений и дополнений к Марракешскому соглашению о создании организации.

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