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  4 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр экономического развития и торговли Таджикистана провел встречу с министром финансов Афганистана

CA-NEWS (TJ) -  4 июля в Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана состоялась встреча министра Неъматулло Хикматуллозода с министром финансов, старшим консультантом и специальным представителем президента Афганистана Мухаммадом Хумоюном Каюми, прибывшим в город Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

В ходе совещания стороны обсудили расширение экономических и коммерческих связей.

Министры предполагают продолжить развивать внешнеторговый оборот, а также поддерживать сотрудничество в таких областях, как транспорт, энергетика и энергетические потоки, промышленность и создавать совместные предприятие, привлекать предпринимателей в свободные экономические зоны.

В конце встречи стороны выразили готовность к развитию дальнейшего сотрудничества.

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