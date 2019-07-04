Министр экономического развития и торговли Таджикистана провел встречу с министром финансов Афганистана

CA-NEWS (TJ) - 4 июля в Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана состоялась встреча министра Неъматулло Хикматуллозода с министром финансов, старшим консультантом и специальным представителем президента Афганистана Мухаммадом Хумоюном Каюми, прибывшим в город Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

В ходе совещания стороны обсудили расширение экономических и коммерческих связей.

Министры предполагают продолжить развивать внешнеторговый оборот, а также поддерживать сотрудничество в таких областях, как транспорт, энергетика и энергетические потоки, промышленность и создавать совместные предприятие, привлекать предпринимателей в свободные экономические зоны.

В конце встречи стороны выразили готовность к развитию дальнейшего сотрудничества.