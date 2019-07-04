В Узбекистане 12-летняя школьница пыталась покончить с собой. Ее мать обвинила в этом школу

CA-NEWS (UZ) - В июне текущего года шестиклассница 50-й школы в городе Даштабад Зааминского района Джизакской области Эзозахон Сиддикова, по словам ее матери, пыталась покончить с собой. Женщина говорит, что ее дочь решилась на такой шаг после того, как классная руководительница изолировала ее от одноклассников, сообщает centralasian.org.



Шестиклассница Эзозахон Сиддикова пыталась покончить с собой, выпив большое количество снотворных таблеток. Об этом рассказала мать школьницы, 48-летняя Шаходат Хайдарова. Женщина говорит, что незадолго до трагедии ее увезли из дома в местный отдел милиции.

– Руководство школы, в которой учится моя дочь, написало в милицию клеветническое заявление о том, что я якобы угрожала жизни их детей...Когда вернулась домой, дети еще не спали...В ту ночь дочь подумала, что меня из-за нее посадят и выпила пять-шесть штук моего снотворного. Утром я увидела на столе пустую бутылку снотворного и испугалась. Забежала в комнату дочери, она лежала на кровати, ее рот был искривлен, видны были белки глаз. На машине соседа отвезли ее в больницу. Там ей промыли желудок, она неделю пролежала в больнице, – говорит Шаходат Хайдарова.

Женщина винит в произошедшем классную руководительницу дочери Рано Кадырову. Хайдарова говорит, что после отказа собирать деньги на ремонт класса, учительница начала оказывать давление на ее дочь.

Психолог 50-й школы, где учится Эзозахон Сиддикова, подтвердила слова матери школьницы, пытавшейся покончить с собой. Она добавила, что ни руководство 50-й школы, ни классная руководительница Эзозахон Сиддиковой не сообщили психологам, что девочка на протяжении трех месяцев не посещает школу.

Учительница 50-й школы Рано Кадырова опровергла все обвинения в свой адрес и заявила, что не считает себя виновной в попытке суицида своей ученицы.

В районном отделе народного образования сообщили, что в отношении руководства школы и учительницы, по вине которой шестиклассница пыталась покончить с собой, были приняты соответствующие меры наказания.